Productions horticoles Demers confirme un nouveau projet de serre

Les Productions Horticoles Demers de Lévis confirment un investissement de 70M$ pour une nouvelle serre de 15 hectares, dont la construction sera complétée l'automne prochain.

Cette serre sera équipée des dernières technologies et utilisera des matériaux limitant la perte de chaleur, permettant d'augmenter sa performance en hiver.

En visant la production à l'année de tomates, de concombres, de poivrons et d'aubergines, l'entreprise compte contribuer à l'autonomie alimentaire de la province, l'une des priorités mises de l'avant par Québec.

Le projet profitera d'une aide gouvernementale de 30MS pour sa réalisation, puis de 23M$ en rabais sur les frais d'électricité entre 2022 et 2030.

Plus de 150 nouveaux emplois seront ainsi créés et viendront s'ajouter aux 300 actuels.

À terme, les installations de Lévis et Drummondville compteront 28 hectares et permettront de produire près de 17 500 tonnes de fruits et légumes chaque année.