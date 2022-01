La Ville de Québec et la Chambre de Commerce et d'Industrie de Québec ont conjointement dévoilé un programme d'aide aux entreprises de Québec.

Le Programme d'améliorations extérieures dédié aux commerces ayant pignon sur rue aura comme objectifs d'aider financièrement entre 40 et 60 entreprises ayant des rénovations à effectuer au cours des prochains mois.

Disposant de 500 000$ investit par la Ville, et la chambre de commerce et d'industrie de Québec, les commerces sélectionnés disposeront d'un montant oscillant entre 5000 et 25 000$ pour effectuer les travaux.

Le maire Bruno Marchand estime que le contexte actuel favorise l'arrivée d'un tel programme.