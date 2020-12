Prolonger le tunnel du tramway dans St-Roch ?

Deux organismes proposent de prolonger le tunnel du tramway de 600 mètres en basse-ville afin que les métrobus puissent continuer d'accéder à la haute-ville par la rue de la Couronne.

Il s'agirait alors de faire sortir le tramway dans St-Roch, plutôt qu'au Jardin Jean-Paul-L’Allier.

La modification pourrait toutefois être compensée en partie en raccourcissant le tunnel en haute-ville, avec une sortie au Grand Théâtre plutôt qu'à la rue des Érables.

Vivre en Ville et Équiterre estiment que les investissements supplémentaires permettraient de conserver le tracé et de créer éventuellement une ligne de transport structurant reliant les secteurs de Lebourgneuf et d'Estimauville avec la colline parlementaire.

Les discussions sont toujours en cours entre la Ville de Québec et le gouvernement Legault concernant la desserte des banlieues, une condition à l'approbation du projet de 3,3G$.