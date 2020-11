Québec: 2 morts et 5 blessés, un suspect arrêté

Un suspect âgé dans la mi-vingtaine a été arrêté peu avant 1h cette nuit dans le Vieux-Port de Québec, en lien avec des agressions à l'arme blanche ayant fait deux morts et cinq blessés, samedi soir.

On ignore l'identité des victimes, alors que l'état des blessés est variable. On ne craint toutefois pas pour leur vie, selon le CHU de Québec.

Une conférence de presse impliquant la police de Québec, la ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Geneviève Guilbault et le maire de Québec Régis Labeaume, aura lieu à 9h30.

Dimanche matin, la police de Québec a indiqué sur son compte Twitter que la situation est sous contrôle.

SUIVI DES ÉVÈNEMENTS | La situation est sous contrôle | Le suspect est arrêté et présentement détenu | Selon nos premières informations, rien ne nous indique que le suspect aurait agi pour des motivations autres que personnelles.

Les autorités demandent à la population d'éviter de circuler dans les environs du Vieux-Québec pour ne pas nuire à l'enquête.

Les personnes détenant de l'information sont invitées à contacter la police de Québec.

Steve Jolicoeur, collaboration spéciale

Samuel Pouliot, caméraman Bell Média

Une importante opération policière a été déployée vers 22h30 samedi soir.

Un individu portant un costume médiéval et armé d'une épée s'en est pris à plusieurs personnes, dans les secteurs du Château Frontenac et de la porte St-Jean.

Plusieurs policiers, un poste de commandement et maîtres-chiens ont notamment été déployés sur le terrain.

La chasse à l'homme a pris fin plus de deux heures plus tard, dans les environs de l'Espace 400e, au Bassin Louise.

L'individu a été transporté dans un centre hospitalier pour y subir une évaluation, selon ce qu'a fait savoir le SPVQ lors d'un point de presse. On ignore s'il est connu des milieux policiers.

"On a un suspect qui a été arrêté un peu avant 1h ce matin. On a communiqué à la population de bien vouloir rester à l'intérieur de leur résidence pour faciliter notre travail et je réitère cette demande. Il y a toujours une enquête policière qui est en cours."

- Étienne Doyon, porte-parole SPVQ