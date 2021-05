Québec 21 présente ses premiers candidats

Les élus de Québec 21 Patrick Paquet et Stevens Mélançon seront candidats à la prochaine élections municipale, en novembre prochain.

Le chef Jean-François Gosselin a confirmé ce matin qu'ils tenteront à nouveau de se faire élire dans les districts de Neufchâtel-Lebourgneuf et Chute-Montmorency-Seigneurial.

"Je suis très heureux d'avoir à mes côtés Stevens et Patrick pour la prochaine campagne. Ils ont fait leurs preuves comme conseillers et ont gagné la confiance de leurs citoyens, par leur implication et leur dévouement." - Jean-François Gosselin, chef de Québec 21.