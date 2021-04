Québec élargit la vaccination à deux nouveaux groupes prioritaires

Les personnes atteintes de maladies chroniques, mais qui ne nécessitent pas de suivi à l'hôpital, ainsi que les personnes souffrant d'un handicap physique ou intellectuel et celles avec un trouble du spectre de l'autisme pourront à leur tour avoir accès au vaccin contre la COVID-19.

Québec élargit la vaccination aux moins de 60 ans touchés de ces deux nouveaux groupes prioritaires. Si on ajoute les proches aidants, ce sont donc 800 000 personnes supplémentaires qui ont accès à la vaccination. Aucune preuve d'accès ne sera toutefois demandée.

"On se fie sur la bonne foi non seulement de ceux qui ont ces maladies chroniques-là, mais on se fie aussi sur les Québécois qui ne font pas partie de ces groupes, d'attendre encore un peu. Et on parle pas ici de mois, on parle de quelques semaines." - Christian Dubé, ministre de la Santé.