Québec et Chaudière-Appalaches passent en zone rouge

LE MAIRE DE LÉVIS RÉAGIT

La Ville de Lévis présentera mercredi matin son plan en réponse au passage de Chaudière-Appalaches en zone rouge.

Des rencontres sont prévues demain avec avec la sécurité civile et le CISSS de Chaudière-Appalaches afin d'établir les règles précises.

Le maire de Lévis Gilles Lehouillier dit ne pas être surpris par le changement de palier, compte tenu de la hausse de transmission communautaire dans les dernières semaines.

"On respecte les directives de la Santé publique, mais on n'en fera pas plus. Pourquoi ? Pour s'assurer que tout le monde ait la même information en même temps. On ne veut pas créer de distorsion entre le message gouvernemental et le nôtre." - Gilles Lehouillier, maire de Lévis.