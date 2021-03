Québec et Lévis rendent hommage aux victimes de la COVID-19

Comme partout dans la province, les villes de Québec et Lévis ont rendu hommage aux victimes de la COVID-19, aujourd'hui.

Le maire Régis Labeaume a prononcé quelques mots, avant de déposer une couronne de fleurs sur le parvis de l'Hôtel de Ville. Selon lui, les derniers mois ont fait prendre conscience à plusieurs de la fragilité de la vie.

"Inutile de vous dire que l'idée qu'on doit profiter de la vie le plus rapidement possible, le plus intensément possible, est sûrement encore plus existant dans l'âme et dans le coeur de tout le monde, mais il y a une fragilité qui est terrifiante. J'ai l'impression que les hommes et les femmes vont sentir pendant longtemps qu'il y a cette fragilité-là." - Régis Labeaume, maire de Québec.