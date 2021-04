Québec fait le point sur la vaccination

FAIBLE ACHALANDAGE DANS LES SITES DE VACCINATION

M.Dubé a également tenu à expliquer le faible achalandage dans les centres de vaccination, précisant qu'on ne pouvait prévoir le nombre de vaccins qui seraient reçus chaque semaine et qu'il fallait malgré tout être prêt à toute éventualité.

Il ajoute qu'il est normal de ne pas constater de files d'attente parce que la vaccination se fait par rendez-vous et que le nombre de sites est élevé.

"On aime mieux avoir plus de capacité que pas assez de capacité parce que quand ça va rentrer, en mai et en juin, vous allez voir qu'il va falloir être prêt." - Christian Dubé, ministre de la Santé.