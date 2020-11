Québec n'appuie pas le projet de tramway tel qu'il est présenté

La CAQ rejette le projet de tramway de Québec dans sa forme actuelle.

Le ministre des Transports François Bonnardel réagissait ce matin au dépôt du rapport dévastateur rendu par le BAPE, hier.

Il confirme que le tracé devra être modifié pour mieux desservir les banlieues et qu'il souhaite en discuter dès que possible avec le maire Labeaume.

" Si cela doit prendre quelques semaines de plus, quelques mois de plus, on le fera. Maintenant, pour moi, il est important d'offrir aux gens de Québec le meilleur projet possible. Alors oui, il y a un rapport critique et ce projet, je le confirme, il ne sera pas appuyé par le gouvernement s'il n'y a pas amélioration de ce projet." - François Bonnardel, ministre des Transports.