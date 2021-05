Québec présente le Réseau express de la Capitale

Québec présente les détails de ce que sera le Réseau express de la Capitale, un projet incluant un tunnel entre Québec et Lévis, le tramway et la desserte des banlieues des deux rives.

D'une longueur de 8,3 kilomètres, le tunnel reliera le centre-ville de Lévis à celui de Québec, à partir du secteur Monseigneur-Bourget de l'autoroute 20 jusqu'à l'autoroute Laurentienne, à la hauteur du boulevard Hamel.

Il comptera 3 voies dans chaque direction, sur deux étages, et l’une de ces voies sera réservée au transport en commun.

Les maires Labeaume et Lehouillier, de même que les ministres François Bonnardel et Geneviève Guilbault, accompagnaient le premier ministre François Legault lors de l'annonce à grand déploiement totalisant plus de 10G$ d'investissements.

Le tunnel entre Québec et Lévis coûtera à lui seul entre 6 et 7G$, alors que le montant prévu pour le projet de tramway est maintenu à 3,3G$. Une portion de 10 à 35% des coûts est aussi prévue pour couvrir les emprunts.