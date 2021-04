Québec resserre à nouveau les mesures dans plusieurs régions

Les résidents de plusieurs régions du Québec sont appelés à intensifier leurs efforts pour mettre un frein aux variants de la COVID-19.

Le gouvernement Legault prolonge d'une semaine les mesures spéciales d'urgence déjà en place à Québec, Lévis, Gatineau et dans la Beauce.

Jusqu'au dimanche 18 avril inclusivement, les élèves du primaire et du secondaire poursuivront donc l'enseignement à distance, les commerces non-essentiels demeureront fermés et le couvre-feu sera maintenu à 20h.

À Montréal et Laval, le couvre-feu repassera également de 21h30 à 20h, dès dimanche. Les Laurentides, Lanaudière et la Montérégie, ne sont pas visées cette fois-ci, la situation y étant stable depuis plusieurs jours.

Cette mesure vise surtout à prévenir les débordements dans les hôpitaux montréalais, précise le premier ministre Legault.

"Ça va aider à mieux suivre ce qui se passe dans les maisons, dans les résidences, dans les logements, pis on espère que ça va nous aider à continuer de résister pendant un certain temps, parce que Montréal et Laval, c'est très dense. Ça veut dire que si ça commence à exploser, ça pourrait rapidement créer des gros problèmes dans nos hôpitaux." - François Legault, premier ministre du Québec.