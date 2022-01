Québec sous la tempête

À 15H00, la région de Québec avait déjà reçu 7 centimètres de neige.

Les précipitations pourraient atteindre jusqu'à 15 centimètres d'ici la nuit prochaine.

Sur la Rive-Sud, quelques routes sont fermées en raison de la mauvaise visibilité.

À Lévis, il y a la route Germain entre Marie-Victorin et Chemin Aubin et de la route Mgr. Bourget entre Chemin Plaisance et Ville-Marie.

On note aussi la fermeture de la Montée de la Station à Saint-Vallier entre l'autoroute 20 et la route 132 dans les deux directions.

Le centre de services scolaires des Navigateurs annonce que le centre d'éducation des adultes et les centres de formation professionnelle sont fermés pour la soirée.

Les cours du soir se dérouleront normalement pour tous les élèves des centres d'éducation des adultes et de formation professionnelle.

Si vous attendiez un colis aujourd'hui, sachez que Postes Canada a suspendu ses livraisons à la grandeur du Québec pour la journée.