Québec suspend plusieurs activités jusqu'au 28 octobre

La Ville de Québec suspend plusieurs de ses activités sportives et de loisir à partir d'aujourd'hui.

Afin de respecter le nouveau décret gouvernemental, la baignade libre est suspendue jusqu'au 28 octobre.

Les centres communautaires et sportifs, palestres, salles d'entraînement et piscines de la Ville ne seront accessibles qu'au Sport-études.

De leur côté, les arénas, gymnases et stades intérieurs sont ouverts pour les activités libres.

Les activités telles que le patinage libre, le multisport libre et le soccer libre sont maintenues, mais les vestiaires seront fermés, obligeant les participants à arriver vêtus.

Le maximum de 25 personnes est toujours valide, ce qui nécessitera une réservation via la plateforme "Mes loisirs en ligne".

Les estrades seront par ailleurs inaccessibles.

En ce qui concerne la programmation d'automne, les activités de loisirs et sports sont suspendus, de même que les cours de natation offerts par la Ville. Ces derniers seront reportés à novembre et décembre.

Il sera tout de même possible de profiter de l'extérieur dans l'ensemble des parcs, bases de plein air et modules de jeux, à condition qu'il s'agisse d'activités libres et respectant le principe de bulle familiale.