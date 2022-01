Réactions au décès de Karim Ouellet

Le monde artistique québécois est de nouveau en deuil avec le décès de Karim Ouellet.

L'auteur-compositeur et interprète de 37 ans a été trouvé sans vie lundi soir au studio Unisson de la Cité-Limoilou à Québec.

Une enquête du coroner a été ouverte pour établir les circonstances de sa mort, mais le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) précise qu'il n'y a aucun élément criminel.

Nombreuses ont été les réactions de la part de personnalités de tous les milieux après l'annonce du décès de Karim Ouellet.

Dans un communiqué, le maire de Québec, Bruno Marchand a fait part de l'immense chagrin qui l'habite aujourd'hui.

Il ajoute que le Québec perd un interprète hors du commun et que sa musique restera gravée dans le paysage musical des Québécoises et des Québécois à jamais.

Le premier ministre Justin Trudeau a écrit sur Twitter

Karim Ouellet était créatif, avant-gardiste et infiniment talentueux. Il a marqué la culture québécoise et nous laisse une œuvre remarquable. Sa musique nous inspirera et nous transportera pendant des années encore. Mes condoléances à ceux qui ont aimé l’homme et ses créations.