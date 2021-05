Régis Labeaume ne sollicite pas de 5e mandat

Régis Labeaume annonce qu'il quittera la politique municipale à la fin du présent mandat.

En poste depuis 2007, il estime qu'il est temps de passer à autre chose et souhaite reprendre le contrôle du temps qu'il lui reste.

Sa réflexion était amorcée depuis déjà longtemps et il ne cache pas son soulagement de rendre sa décision publique.

"Quand on dit la solitude du pouvoir, ça ressemble à ça. Depuis un an, j'ai commencé à le dire à ma famille tranquillement, mais tsé, faut que tu fasses attention. C'est long. C'est une libération aujourd'hui de ne plus avoir à garder ce secret-là." - Régis Labeaume, maire de Québec.