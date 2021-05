Relance touristique: une carte-cadeau aux visiteurs

Québec lance une importante offensive dans l'espoir de relancer le tourisme dans la Ville cet été.

En réservant un minimum de deux nuitées entre le 24 juin et le 11 octobre, les visiteurs recevront une carte-cadeau de 75$, sous forme de carte prépayée, à dépenser dans les commerces locaux.

La mesure de 12,2M$ sera assumée à hauteur de 9M$ par le gouvernement Legault.

La ministre du Tourisme, Caroline Proulx, croit que cette campagne aidera davantage les propriétaires de commerces qu'une aide financière directe.

"La meilleure façon d'aider les hôteliers au Québec et à Québec, c'est de mettre de l'argent dans les poches des Québécois pour générer de l'activité économique, générer des retombées économiques." - Caroline Proulx, ministre du Tourisme du Québec.

L'offensive permettra des retombées de 70M$ pour les hôteliers, restaurateurs et commerces, estime le maire Labeaume.

"Si la carte attire les gens à Québec, donc vous avez au minimum deux nuits à 2,3 personnes par nuit. Ces gens-là, à part de la carte, ils consomment. Premièrement, il faut qu'ils paient leur chambre d'hôtel, ils consomment pendant deux jours et on les garde la deuxième nuit et ça, c'est fondamental." -Régis Labeaume, maire de Québec.