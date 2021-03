Rencontre positive sur le projet de tramway à Québec

PLUSIEURS RÉACTIONS POLITIQUES

Questionnée lors d'une mêlée de presse alors que la rencontre s'amorçait à peine, la vice-première ministre Geneviève Guilbault se montrait déjà positive sur l'issue des discussions.

"Définitivement, tout le monde est sur la même longueur d'ondes et je vous l'ai souvent dit ici dans des précédentes mêlées de presse, tout le monde veut un projet à Québec, moi y compris. Donc, c'est sur la bonne voie." - Geneviève Guilbault, vice-première-ministre et ministre responsable de la Capitale-Nationale.

À Lévis, le maire Gilles Lehouillier estime de son côté que l'ensemble de la région profitera de la volonté politique de lancer l'important projet.

"C'est le cas de le dire, j'utilise l'expression qu'on utilisait pendant la COVID, ça va bien aller, je pense. Parce que là, enfin on a un gouvernement qui est déterminé à améliorer le transport structurant Québec-Lévis." -Gilles Lehouillier, maire de Lévis.

Québec solidaire se réjouit de son côté de voir le projet être enfin lancé, mais s'interroge sur certains éléments. Par voie de communiqué, le député de Jean-Lesage Sol Zanetti a fait connaître ses craintes concernant la desserte des banlieues et l'argent qui lui sera alloué.

"Ce que je trouve très inquiétant par contre, c’est que le gouvernement va gérer lui-même la desserte des banlieues, ça fait craindre une intervention politique de la CAQ et c’est de l’ingérence. [...] Un autre point qui me préoccupe beaucoup est le fait que l’enveloppe budgétaire est scellée et ne bougera pas, je crains que cela se fasse au détriment des banlieues.​" - Sol Zanetti, député solidaire de Jean-Lesage.