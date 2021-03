Rendez-vous vaccination à Québec : au tour des 75 ans et plus

Les résidents de 75 ans et plus de la Capitale-Nationale peuvent dès maintenant réserver leur place pour la vaccination contre la COVID-19.

Le CIUSSS a en effet annoncé aujourd'hui qu'il devançait la procédure pour ce groupe d'âge et leurs proches aidants.

Jusqu'ici, ce sont plus de 29 000 personnes de 80 ans et plus et leurs proches aidants qui se sont inscrits pour la vaccination dans la Capitale-Nationale.

Du nombre, environ 25 125 personnes dans Québec-Métro, 1600 dans Charlevoix et près de 2400 dans Portneuf, qui commenceront mercredi à recevoir leur première dose.

Par ailleurs, après avoir reçu aujourd'hui 8190 doses du vaccin Pfizer, des doses des vaccins AstraZeneca et Moderna sont aussi attendues prochainement.

Le CIUSSS ajoute être toujours à la recherche de 1000 employés supplémentaires pour prendre part à l'effort de vaccination. Les infirmières, médecins, pharmaciens et vétérinaires retraités, les professionnels tel que les ergothérapeutes, physiothérapeutes et nutritionnistes et les étudiants sont notamment sollicités.

La clinique de vaccination de masse au pavillon Desjardins de l'Université Laval devrait ouvrir ses portes dans la semaine du 15 mars.

Déjà près de 42 000 personnes ont déjà reçu une première dose de vaccin, selon les plus récentes données du CIUSSS de la Capitale-Nationale.