Réouverture des commerces à Québec, Lévis, Bellechasse et Montmagny

La Capitale-Nationale, ainsi que Lévis, Bellechasse et Montmagny-l'Islet, repassent en zone rouge.

Dès lundi, le couvre-feu sera ramené à 21h30 et les commerces non-essentiels rouvrironr leurs portes.

Les élèves de 1ère et 2e secondaire seront de retour en classe à temps plein, et ceux de 3e, 4e et 5e secondaire le seront un jour sur deux.

La situation demeure toutefois préoccupante du côté des MRC de Beauce-Sartigan, de Robert-Cliche et des Etchemins. Pour cette raison, seules les écoles primaires pourront rouvrir leurs portes, en accord avec la santé publique.