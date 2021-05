Réouverture des commerces pour Québec, Lévis, Bellechasse et Montmagny

La Capitale-Nationale, ainsi que Lévis, Bellechasse et Montmagny-l'Islet, repassent en zone rouge.

Dès lundi, le couvre-feu sera ramené à 21h30 et les commerces non-essentiels rouvriront leurs portes.

Les élèves de 1ère et 2e secondaire seront de retour en classe à temps plein, et ceux de 3e, 4e et 5e secondaire le seront un jour sur deux.

Les propriétaires de restaurants devront toutefois patienter encore avant de rouvrir leurs salles à manger.

La situation demeure toutefois préoccupante du côté des MRC de Beauce-Sartigan, de Robert-Cliche et des Etchemins. Pour cette raison, seules les écoles primaires pourront rouvrir leurs portes, en accord avec la santé publique.

Dans ces secteurs, les mesures spéciales d'urgence sont maintenues au moins jusqu'au 17 mai.