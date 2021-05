Réouverture des écoles secondaires dans la Beauce et Les Etchemins

La situation épidémiologique demeure difficile dans les secteurs de la Beauce et Les Etchemins, en Chaudière-Appalaches, où les mesures actuelles demeurent en place.

Les écoles secondaires pourront toutefois rouvrir leurs portes dès lundi, avec l'accord de la santé publique.

Le retour en classe se fera à temps plein pour les 1ère et 2e secondaire et un jour sur deux pour les 3e et 4e secondaire.

Le couvre-feu demeure par ailleurs à 20h et les commerces non-essentiels restent fermés.

Plus de détails à venir...