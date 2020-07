Reprise du service des autocars Orléans Express dans l'Est

Le service d'autocars Orléans Express de l'entreprise Keolis Canada reprendra ses liaisons avec le Bas-St-Laurent et la Gaspésie.

Le port du masque sera obligatoire pour tous les passagers, tant à l’intérieur des véhicules que des gares, et le lavage des mains sera requis lors de l’embarquement.



14 passagers par voyage seront admis à l’intérieur des autocars. Les passagers ne pourront pas manger dans le véhicule et la compagnie n'accepetera que le paiement en ligne.



C'est une vingtaine de villes, dont Rimouski et Gaspé, qui seront de nouveau désservies notamment via les gares de St-Foy et de Québec (gare du Palais).



Keolis affirme toutefois assurer ces liaisons à perte puisque les règles sanitaires ne permettent pas à l'entreprise d'avoir un volume de voyageurs suffisant.