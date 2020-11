Réseau de trafiquant de drogue démantelé à Québec

La police de Québec a mené plusieurs opérations visant le trafic de stupéfiants dans le quartier St-Roch au cours des dernières semaines. Cette offensive policière a mené à l'arrestation de 11 personnes.

Le secteur visé par l'Unité des stupéfiants du SPVQ était le parvis de l'église St-Roch. Les 11 personnes arrêtées et suspectées de faire partie d'un réseau de distribution et de vente de drogue sont âgées de 23 à 55 ans. Il s'agit de 9 hommes et 2 femmes.

Ils devraient comparaître au palais de justice à une date ultérieure.