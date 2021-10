Respect et remerciements à l'endroit de Régis Labeaume

C'était un conseil municipal un peu particulier hier soir, à Québec. Régis Labeaume y assistait pour une dernière fois à titre de 37e maire de la Ville.

Il terminera dans quelques semaines un mandat de 14 ans.

"Je tiens à avertir mon ou ma successeure que j'ai bien l'intention d'être un ex le plus longtemps possible. Je dis bien un ex, pas une belle-mère."-Régis Labeaume, maire de la Ville de Québec.