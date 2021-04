Resserrement des mesures sanitaires en zone rouge et orange

Le gouvernement Legault annonce un resserrement de certaines règles sanitaires en zone rouge et orange, en raison de l'importante augmentation des variants dans les nouveaux cas de COVID-19.​

En zone rouge, les élèves de 3e, 4e et 5e secondaire reprendront l'école en alternance un jour sur deux, dès le lundi 12 avril. Les activités parascolaires seront aussi annulées.

Entre-temps, à partir de ce jeudi, les gyms fermeront leurs portes, les activités sportives intérieures seront limitées et un maximum de 25 personnes sera autorisé dans les lieux de culte.

Rappelons que la semaine dernière, les régions de Québec, Lévis et Gatineau se sont vu imposer des mesures spéciales d'urgence. Hier, c'était au tour de la Beauce, de Bellechasse et des Etchemins d'être mises sur pause jusqu'au 12 avril.

En zone orange, Québec impose le port du masque pour tous les élèves du primaire et les lieux de culte voient leur capacité d'accueil passer de 250 à 100.

Québec reconnaît par ailleurs avoir jonglé avec la possibilité de remettre le couvre-feu à 20h dans l'ensemble des zones rouges en raison d'une hausse remarquée des rassemblements dans les résidences privées. Au cours de la dernière semaine, les policiers de la province ont en effet remis trois fois plus de contraventions à cet effet.

Bien que l'idée soit écartée pour le moment, le premier ministre Legault averti la population montréalaise de demeurer prudente et ajoute que le mois à venir sera surveillé de très près.

"Le mois d'avril va vraiment être un mois critique, crucial. Je sais qu'on a un dicton, je sais pas si c'est juste au Québec, mais quand on dit : en avril, on se découvre pas d'un fil, ben là on voit qu'avril, ça va être le mois de tous les dangers." - François Legault, premier ministre du Québec.