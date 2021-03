Rivières sous surveillance: la pelle amphibie sur la Beaurivage

Des travaux préventifs sont effectués depuis 10h30 ce matin sur la rivière Beaurivage, dans le secteur St-Etienne, afin de défaire le couvert de glace et limiter les risques d'inondation.

L'opération cible principalement le secteur près du pont de la route 171 et s'étend jusque dans le secteur plus sinueux des méandres.

La pelle amphibie sera sur place en continu et devrait poursuivre son travail jusqu'à lundi, selon l'importance du couvert de glace, précise le chef de division-gestion des risques à la Sécurité incendie de la Ville de Lévis, Steve Larose.

"Evidemment, s'il y a un amoncellement de glace qui se ramassent à un point critique, c'est à ce moment-là que les eaux peuvent s'élever et créer des inondations. Et c'est le grand but du bris de couvert de glace, c'est qu'on veut éviter les embâcles et ainsi prévenir les inondations." - Steve Larose, chef de division-gestion des risques à la Sécurité incendie de la Ville de Lévis.