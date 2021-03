Robert Mercure devient le nouveau directeur de l'Office du tourisme de Québec.

Actuel PDG du Palais des Congrès de Montréal, il a aussi dirigé le Château Frontenac entre 2007 et 2018.

Dès son entrée en poste le 26 avril, il aura notamment le mandat de vendre la ville pour assurer la relance touristique.

"Mon rôle c'est de créer du jamais vu. On va aller beaucoup plus loin et mon but c'est de dépasser les meilleures années de succès qu'on a vécues avant la pandémie et plus tôt que plus tard, on va tout faire pour supporter les restaurateurs, les hôtelliers, tous les gens dans pour les remettre sur leurs pieds et tout faire pour les supporter pour avoir un grand grand succès." -Robert Mercure, futur directeur de l'Office du tourisme de Québec.