La clientèle du RTC peut graduellement recommencer à accéder aux véhicules par l'avant.

Les chauffeurs protégés par un plexiglas ouvriront la porte avant et le paiement par carte OPUS et en argent sera à nouveau possible.

Pour les autres, l'entrée continuera de se faire par l'arrière.

Le port du masque est par ailleurs fortement recommandé.

À partir de la semaine prochaine, 15 000 couvre-visages seront distribués aux usagers.