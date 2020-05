Saint-Joseph deviendra aussi piétonne les weekends

La rue Saint-Joseph deviendra piétonne à son tour les fins de semaines.

Le Soleil rapporte que la Société de développement commercial a donné son accord à la ville pour que l'artère soit fermée à la circulation automobile les samedis et dimanches.

Les membres de la SDC ont été consultés dans les derniers jours et ils sont majoritairement en faveur du concept.

Les véhicules sont bannis de l'avenue Cartier et de la rue Saint-Jean depuis la fin de semaine passée. L'initiative permet de respecter plus facilement la distanciation de 2 mètres. Il sera éventuellement plus facile d'aménager des terrasses plus espacées le long des rues piétonnes.

L'administration Labeaume est favorable à l'idée depuis déjà plusieurs semaines, mais elle laisse le soin aux artères commerciales d'en faire la demande.

La rue Saint-Joseph sera donc piétonne entre les rues Saint-Dominique et Caron les weekends d'ici la fin du mois.