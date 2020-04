Sainte-Pétronille va fermer ses stationnements publics

La municipalité de Sainte-Pétronille, à l’île d’Orléans, met en place des mesures plus strictes pendant la COVID-19.

Après l'afflux de dizaines de marcheurs le week-end dernier à l’île d’Orléans, la municipalité va fermer ses stationnements publics et restreindre l’accès aux visiteurs.

En entrevue avec Bell Média, le maire de Sainte-Pétronille, Harold Noël, explique que même si les résolutions seront adoptées par le conseil municipal seulement le lundi 6 avril, elles seront appliquées dès samedi.

La mesure touchera notamment le stationnement du centre communautaire. Les cases de stationnement du quai de Sainte-Pétronille seront également inaccessibles. Le maire confirme que d'autres mesures pourraient être appliquées si les visiteurs ne respectent pas les nouvelles réglementations en place.

Ça, c'est l'étape 1. On va évaluer la réaction des gens qui visitent la municipalité et on n'écarte pas la possibilité de nouvelles mesures. On n'aurait pas eu besoin de faire ça si les gens avaient respecté la distanciation sociale.



- Harold Noël, maire de Sainte-Pétronille