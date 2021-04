Saison touristique : de l'espoir pour les hôteliers

L'industrie hôtelière de la grande région de Québec se croise les doigts pour connaître une meilleure saison estivale que l'an dernier.

Déjà, les hôtels de Québec prévoient un taux d'occupation d'au moins 55%, une situation permettant de couvrir certains frais et de maintenir des emplois. À titre comparatif, l'été 2020 s'était conclu avec 35% d'occupation.

Une plus forte présence des Ontariens et de la clientèle des Maritimes est prévue dans les prochains mois, bien qu'on s'attende à ce que les Québécois soient encore en majorité.

Jusqu'ici, la clientèle locale a d'ailleurs bien répondu à l'appel des hôteliers, permettant à plusieurs établissements de survivre, selon la directrice générale de l'Association hôtelière de la région de Québec, Marjolaine de Sa.

Elle ajoute qu'il faudra toutefois se montrer créatif pour attirer d'avantage de touristes et les inciter à vouloir découvrir davantage la région.

"Oui, la personne qui vient une journée à Québec est importante pour tout et elle laisse des traces monétaires, mais la personne qui vient à Québec et séjourne à Québec laisse un plus gros impact économique." - Marjolaine de Sa, directrice générale de l'Association hôtelière de la région de Québec.