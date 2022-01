Santé mentale : un don de 250 000$ à la Fondation CERVO

Bell Cause pour la cause fait un don de 250 000 $ à la Fondation CERVO pour l’amélioration des services en santé mentale au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale.

Le don servira, par l’entremise de l’acquisition d’un nouvel appareil pour le traitement de certaines maladies psychiatriques, à doubler l’offre de service et d’en optimiser l’accès, en plus de faciliter un corridor de services pour les besoins des Forces armées canadiennes.

Il s’agit d’un appareil de neuromodulation, le deuxième du genre acquis par le CIUSSS de la Capitale-Nationale. La technologie est utilisée depuis quelques années pour la prise en charge des usagers souffrant de troubles dépressifs et résistant aux traitements standards ou comme alternative thérapeutique lorsque les antidépresseurs sont contre-indiqués ou mal tolérés, d’après l’information de la Fondation CERVO.

L’acquisition de l’appareil permettra d’optimiser et de doubler à court terme la quantité de patients traités. Avant le don, 20 personnes étaient sur la liste d’attente de l’équipe de Dr Simon Patry, psychiatre au CIUSSS de la Capitale-Nationale.

«La neuromodulation rend possible le traitement efficace de certains troubles psychiatriques par des moyens simples, sans besoin d’anesthésie et sans compromettre la santé par des effets secondaires pouvant avoir des impacts importants sur la personne, par exemple l’augmentation de poids secondaire aux médicaments», a expliqué le Dr Simon Patry dans un communiqué.

Le don a été annoncé dans le cadre de la journée Bell Cause pour la cause en présence du président-directeur général du CIUSSS de la Capitale-Nationale, Michel Delamarre, du ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos, de la vice-première ministre du Québec, Geneviève Guilbault, et du ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant.

D’après Maryse Beaulieu, directrice générale de la Fondation CERVO, le nouvel appareil de neuromodulation permettra «une collaboration éventuelle avec les Forces armées canadiennes et la clinique pour traumatismes liés au stress opérationnel pour créer un corridor de soins adaptés à leurs besoins» et aux capacités du CIUSSS à Québec.

La Fondation CERVO recueille, depuis 1977, des fonds dans le but de contribuer à la recherche, à l’amélioration des soins et à l’information et la sensibilisation en santé mentale.