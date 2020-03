Seulement 20% des bacs de recyclages seront triés à Québec

L'administration Labeaume est parvenue à convaincre le centre de tri de matières recyclables de poursuivre ses opérations à Québec, mais il ne fonctionnera qu'à 20% de sa capacité. La Société Via avait initialement annoncé la fermture de ses quatre installations dans la province.

En contrepartie, la ville a trouvé l'espace nécéssaire pour entreposer 1 000 tonnes de matières recyclables par semaine jusqu'au 13 avril.

Les citoyens peuvent donc continuer de remplir leur bac de recyclage comme d'habitude, tout en rinçant le mieux possible les contenants pour donner une chance aux 12 des 68 employés qui continueront de travailler sur place.

La Ville implore néanmoins les nombreux propriétaires qui profitent du confinement pour rénover de conserver leurs rebus puisque les écocentres seront fermés au moins jusqu'au 13 avril.

Je pense qu'on va atteindre un niveau assez spécial parce que les gens ont du temps. Je demande à ceux et celles qui font des rénovations d'être patients. Gardez vos 2x4 chez vous, vos contenants à peinture vides, vos briques, vos tapis et vos revêtements de sol chez vous. On ne veut pas voir ça dans le bac bleu parce que vous allez étouffer le système. - Régis Labeaume, maire de Québec