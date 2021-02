Six arrestations et trois kilos de coke saisis à Québec

Les policiers ont mis la main mercredi sur 3 kilos de cocaïne hier dans le cadre d'une opération à Québec. Six suspects âgés entre 20 et 34 ans ont été arrêtés, soit trois hommes et trois femmes.

Les quatre perquisitions menées par l'Escouade nationale de répression du crime organisé ont également permis de saisir 660 grammes d'ecstasy, 200 comprimés de Xanax et 30 000 dollars en argent comptant.

Lors de ces perquisitions, les policiers ont saisi :

plus de 3 kilos de cocaïne;

plus de 660 grammes de MDMA;

près de 200 comprimés de XANAX;

près de 20 grammes de bonbons THC;

un peu plus de 30 000$ en argent canadien;

1 véhicule automobile;

ainsi que divers autres items reliés au trafic de stupéfiants.

Les trois hommes doivent comparaitre aujourd'hui au palais de justice de Québec alors que les femmes ont été libérées par sommation.