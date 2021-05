Six trafiquants d'armes et de drogues arrêtés à Québec

La police a démantelé un réseau de trafic d'armes et de stupéfiants jeudi à Québec.

Six suspects, quatre hommes et deux femmes, âgés entre 26 et 36 ans ont été interpelés dans le cadre d'une demi-douzaine de perquisitions sur le territoire de la capitale.

La frappe a permis de saisir 6 armes à feu, 75 000 comprimés de méthamphétamine, 2 kilos de cocaïne, 8 livres de cannabis, 9 000 comprimés de Cialis, 1 kilo de haschich et 53 000 dollars en argent comptant.

L'enquête amorcée dans les premiers mois de l'année découle du projet MALSAIN dont les efforts sont concentrés sur le crime organisé et ses réseaux.

Les six individus arrêtés cette semaine doivent comparaître aujourd'hui au palais de justice de Québec. Ils seront accusés de possession non autorisée et trafic d'armes à feu ainsi que de trafic et la possession de stupéfiants.