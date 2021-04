"Soyez solidaires !" - Gilles Lehouillier

Le maire de Lévis lance un appel à la population à faire preuve de solidarité envers les commerçants et à se faire vacciner dès que possible.

Lors d'un point de presse ce matin, Gilles Lehouillier a rappellé que la situation entourant la pandémie est particulièrement critique pour les propriétaires de commerces de la Ville, alors que sans reprise économique, la moitié d'entre eux pourraient fermer leurs portes à la fin de l'année.

Convaincu que la solution passe par la vaccination, il précise que les citoyens doivent être le plus nombreux possible à prendre leur rendez-vous.

"Allons-y au maximum. Collectivement, on va s'aider énormément. Plus on participe rapidement à la vaccination, plus on y va le plus vite possible, plus vite on va obtenir un certain déconfinement. Plus vite on va lancer aussi un signal de solidarité envers nos commerçants qui là, sont à bout." - Gilles Lehouillier, maire de Lévis.