St-Augustin dégage d'importants surplus pour 2019

La municipalité de St-Augustin-de-Desmaures enregistre des surplus records de plus de 25M$ pour 2019.

La vente de terrains industriels ont permis à eux seuls de récolter plus de 6M$, auxquels s'ajoutent notamment 5,2M$ de la quote-part de Québec et 2 millions en salaires pour des postes non comblés.

Le maire Sylvain Juneau précise toutefois que 3,5M$ doivent être remboursés à la Ville de Québec dans le cadre du programme de taxe sur l'essence.

Une portion des surplus servira au remboursement de la dette de 77M$. Un gel de taxes est aussi prévu.