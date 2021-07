Suspect recherché pour violence conjugale

La police de Thetford Mines est à la recherche d'un suspect dans une affaire de violence conjugale qui s'est étirée sur environ un an et demi.

Kevin Vachon-Borduas, 30 ans, est un individu sans adresse connue à qui on reproche notamment des voies de fait, des voies de fait armées et des menaces à l'endroit de sa conjointe et de trois autres personnes.

Selon la plainte, il aurait lancé des objets à sa conjointe, l’aurait menacée avec un couteau et aurait brisé son véhicule, en plus de menacer leurs deux fillettes de quelques mois et la mère de sa conjointe au cours de la période s'échelonnant de juillet 2019 à janvier 2021.

Lorsque la victime s'est rendue dans un centre d'hébergement, le suspect se serait rendu à Vancouver. Il aurait toutefois été aperçu à Thetford Mines le 2 juillet dernier et la police dit avoir des raisons de craindre pour la sécurité des victimes.

Toute information pertinente doit être communiquée directement au 911.

Police de Thetford Mines