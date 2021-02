Suspecte recherchée pour agression armée

La police de Québec tente d'identifier une suspecte dans une affaire d'agression armée, survenue dans un commerce du boulevard Charest, le 29 janvier dernier.

La dame, qui s'est présentée sur place vers 13h, s'est vue refuser l'accès en raison du nombre maximal de clients, déjà atteint. Lorsqu'un employé est sorti pour s'excuser auprès d'elle, elle a pointé une arme blanche vers lui avant de quitter à pied.

La femme, âgée entre 50 et 60 ans, mesure 5'3" et pèse environ 140 livres. Elle a les cheveux longs noirs, portait un manteau blanc, un jean bleu et un sac à dos bleu et traînait un charriot lors des événements.

Tout renseignement pertinent doit être transmis au 911 ou au 418-641-AGIR.