Trafic de drogue : 3 arrestations à Québec

Deux hommes et une femme ont été arrêtés mercredi après-midi dans un hôtel du boulevard Laurier pour possession de stupéfiants dans un but de trafic et possession d'armes prohibées.

Un appel concernant des clients indésirables a mené les policiers à découvrir 250 ml de GHB, 59 comprimés blancs s'apparentant à de la métamphétamine, 10 g de poudre blanche pouvant être de la cocaïne, 480$ en argent, ainsi que deux pistolets chargés et un point américain.

Les suspects de 21, 37 et 20 ans devaient comparaître hier.

Le plus âgé avait été arrêté dans la nuit de mardi à mercredi à Charlesbourg pour conduite avec les facultés affaiblies par la drogue.