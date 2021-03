Les mots du maire de Québec ont été très courts sur ses discussions d'hier avec le ministre des Transports François Bonnardel et la ministre responsable de la Capitale-Nationale, Geneviève Guilbault, concernant le projet de tramway.

En marge d'un point de presse ce matin, il a simplement laissé entendre que la rencontre de 90 minutes s'était bien passée.

"Je n'aurai aucun commentaire à faire, sinon de dire qu'on a eu une bonne rencontre, je pense. On connait les objectifs et les plans de un et de l'autre, on a convenu de travailler très très fort dans les prochains jours. Une fois que je vous ai dit ça, ce n'est pas un gage de réussite, mais visiblement l'intention est là." - Régis Labeaume, maire de Québec.