Tramway: la ville dévoile le design

La ville de Québec a dévoilé ce matin les premières images de ce que pourrait avoir l'air le futur tramway, élément central du projet de réseau de transport structurant.

Il s'agit des lignes directrices de ce que pourrait avoir l'air le tramway. La ville dit vouloir respecter le caractère patrimonial de Québec tout en souhaitant démontrer de la modernité.

« Nous sommes fiers de vous dévoiler les résultats de la réflexion sur le design; c’est une étape très importante afin de léguer un tramway moderne qui traversera bien les prochaines décennies et qui deviendra un élément signature de notre

ville » - Régis Labeaume

La Ville de Québec a travaillé conjointement avec le Réseau de transport de la Capitale pour déterminer les besoins et inspirations. La firme Morelli Designers a constitué les modèles en collaboration avec Systra Canada.

Rappelons que trois consortiums ont déposé leur candidature en juillet et ceux qualifiés participeront à la prochaine étape, soit l’Appel de propositions.

Ils devront développer la conception du projet et déposer une proposition technique et financière. La Ville sélectionnera, en deuxième moitié de 2021, le consortium retenu pour la conception détaillée et la construction du tramway.

