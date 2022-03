La Ville de Québec consacrera 230 millions de dollars dans ses infrastructures en 2022.

Cela représente un investissement record.

Les 315 chantiers, qui commenceront à être érigés dès ce printemps, seront complétés à l’automne.

Pas moins de 138 millions iront pour la réfection des réseaux d’égout et d’aqueduc, l'amélioration des chaussées et des trottoirs et pour la mise à niveau des réseaux d'éclairage.