Travaux de nuit prévus sur les ponts de Québec et Pierre-Laporte

Les travaux d'entretien reprennent cette semaine sur le pont Pierre-Laporte et se poursuivront jusqu'à l'automne.

Des voies seront fermées entre 21h et 5h du matin afin de permettre l'inspection des câbles porteurs, le remplacement des suspentes, la réparation de la chaussée et la sécurisation des accès et des garde-corps.

Des travaux de réfection sont aussi prévus sous le tablier de la structure.

La nuit prochaine, deux voies sur trois seront fermées en direction nord. Mercredi dès 21 h et jeudi dès 22h, deux voies sur trois seront fermées dans les deux directions.

Quant au pont de Québec, des travaux d'entretien nécessiteront la fermeture complète en direction sud les mercredis 20 et 27 mai prochains, entre 21h et 5h du matin.

Le MTQ confirme également la fermeture de la bretelle de l'autoroute 73 Nord vers l'autoroute 20 Ouest, le mardi 19 mai, entre 8 h 30 et 19h.

La bretelle de l'autoroute 20 Ouest vers l'autoroute 73 Sud sera fermée le mercredi 20 mai, de 9h à 16h30. Un détour est prévu via la sortie no 311.