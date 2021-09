Travaux majeurs à la tête du pont Pierre-Laporte

Transports-Québec réalisera d'importants travaux ce soir et demain qui compliqueront l'accès au pont Pierre-Laporte en direction sud.

Le chantier sera en activité à partir de 19 heures, jusqu'à 17 heures demain.

Pour les automobilistes qui arriveront par le boulevard Laurier, une seule voie sera disponible jusqu'au boulevard Champlain.

En direction sud sur Duplessis, la bretelle permettant l'accès au pont Laporte sera fermée, et la circulation détournée via l'avenue des Hôtels et le boulevard Champlain.