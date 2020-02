Travaux majeurs : au tour du boulevard Hochelaga

Les automobilistes ne sont pas au bout de leur peine dans le secteur du Plateau de Sainte-Foy à Québec alors qu'un deuxième chantier majeur se pointe à l'horizon.

Le projet de 61,7 millions de dollars prévoit l'élargissement de 4 à 6 voies du boulevard Hochelaga sur une distance d'un kilomètre et demi entre l'autoroute Robert-Bourassa et la route de l'Église.

Une voie restera disponible dans chaque direction pendant les travaux de réaménagement qui se poursuivront jusqu'en novembre.

L'administration Labeaume promet plusieurs mesures d'atténuation alors que le secteur est déjà embêté par la fin du chantier de la route de l'Église qui se poursuit en parallèle.

Les feux de circulation seront notamment remplacés par des arrêts obligatoires et des signaleurs seront sur place.

Rappelons que ces travaux représentent un investissement de 61,7 M$ pour refaire les infrastructures souterraines et de surface, améliorer la fluidité de la circulation, ajouter deux pistes cyclables, offrir des trottoirs élargis et continus et planter des arbres et des arbustes.

- Rémy Normand, vice-président du comité exécutif