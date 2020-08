Travaux majeurs pour accéder au pont de Québec

Le ministère des transports procèdera à d'importants travaux routiers sur le boulevard Guillaume-Couture (route 132) entre le pont de Québec et le chemin du Sault.

Ces travaux nécessiteront des fermetures partielles sur la route 132, dans les deux directions.

Dès cette semaine et de la mi-octobre jusqu’à la fin octobre, la voie réservée aux autobus sera fermée en direction est.



Dans la nuit du 21 au 22 août, entre 20 h et 5 h 30, la route entre le pont de Québec et le chemin du Sault sera complètement fermée dans les deux directions.



Un détour sera mis en place par la route 116 (route des Rivières) et l’autoroute 20.



Du 22 août jusqu’à la mi-octobre, une voie sur deux sera fermée dans les deux directions.



Des ralentissements et de la congestion sont à prévoir, particulièrement aux heures de pointe.