Trawmay : nouvelles questions pour la Ville de Québec

La Ville de Québec devra répondre à 34 questions supplémentaires concernant le projet de tramway.

Le BAPE lui a fait parvenir parvenir de nouvelles interrogations, mercredi.

L'Organisme souhaite entre autres avoir plus d'informations sur la circulation du tramway en hiver, incluant les exemples d'autres villes similaires à Québec et les mesures de ces villes leur permettant d'assurer le service en condition de neige, de verglas, de gel et de dégel.

De plus, il demande un budget préliminaire et un échéancier à jour, en tenant compte du retrait de certains éléments, un centre d’entretien et d’exploitation.

Les audiences publiques du BAPE reprendront lundi soir, au Centre des congrès.

Les citoyens intéressés à soumettre un mémoire avaient jusqu'à hier pour le faire.