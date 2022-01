Tribunal spécialisé en violence sexuelle : un projet pilote à Québec

Le palais de justice de Québec fait partie des cinq premiers établissements où seront déployés les projets pilotes de tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle et conjugale.

Le ministre de la Justice Simon Jolin-Barrette en a fait l'annonce ce matin, par voie de communiqué.

Ces projets pilotes permettront d'améliorer les pratiques et d'évaluer les retombées du modèle de tribunal spécialisé dans différents contextes.

"Nous voulons qu'au Québec, le passage des personnes victimes à travers le processus judiciaire soit adapté à leurs réalités et leurs besoins particuliers. Les personnes victimes doivent pouvoir être accompagnées et se sentir en confiance et en sécurité tout au long de leur parcours. C'est ce que permettra le tribunal spécialisé. " - Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et procureur général du Québec.